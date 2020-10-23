هددوا بذبحي.. عمدة مدينة فرنسية يكشف تلقيه تهديدات بالقتل

أعلن عمدة مدينة برون الفرنسي، جيريمي بريو، اليوم الجمعة، تلقيه تهديدات "بذبحه" بسبب قيامه بالتصدي لبعض الجرائم في المدينة.

وقال بريو في لقاء مع قناة "سي.إن.نيوز" الفرنسية، إنه تلقى تهديدات أكثر من مرة بسبب نشاطه الأخيرة ضد الجرائم، مضيفًا: "رد فعلي الأول على التهديدات كان صدمة قوية.. ولكنني لست خائفًا ولن أتراجع".

وأشار بريو إلى أنه خلال فترة توليه منصب عمدة المدينة تم زيادة عدد أفراد الشرطة بنسبة 70%، موضحًا أنهم يقومون بعمل جاد ضد تجارة المخدرات.

وتابع: "أعتقد أن عملنا يعيق بعض الجرائم".

في وقت سابق ، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إنه فيما يتعلق بالتهديدات التي تلقاها رئيس البلدية ، فإن حاكم المنطقة ، بناء على طلبه ، سيذهب إلى المحكمة ويزود العمدة بالحماية اللازمة.

وتأتي تلك التهديدات في وقت تعيش فيه فرنسا حالة من التوتر الداخلي، بعد قيام شاب شيشاني بذبح مدرس تاريخ فرنسي، أساء للرسول من خلال رسوم كاريكاتورية ساخرة في المدرسة.

وقد أثارت الجريمة ردود فعل غاضبة ومتباينة في نفس الوقت داخل فرنسا حيث نادى البعض بالتوقف عن الإساءة للأديان والرموز الدينية، فيما اعتبر البعض أن ما حدث هو جريمة إرهابية بغض النظر عن الأسباب.