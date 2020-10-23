إيران تفرض عقوبات على السفير الأمريكي بالعراق

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على السفير الأمريكي، لدى العراق، ونائبه وقنصلها في إربيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تغريدة لها عبر حسابه على موقع "تويتر" إن "سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر لعب دورا رئيسا في تنسيق هجمات إرهابية في العراق"، وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأشار زادة إلى أن الدبلوماسي الأمريكي يقف وراء اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في بغداد أوائل يناير وفرض عقوبات على طهران.

وحذر الدبلوماسي الإيراني من أن "الخطوات المعادية لإيران لن تبقى بدون رد".