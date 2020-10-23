قبل المواجهة.. ميسي يوجه "رسالة مؤثرة" لرونالدو

أكد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني أنه يأمل في تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي من اللعب أمامه في المباراة المرتقبة ضمن دوري أبطال أوروبا لأنه يرى المواجهة أمام النجم البرتغالي "خاصة".

ونقلت صحيفة "الميرور" البريطانية حديث ميسي مع شبكة "دي آيه زد، حيث قال إن" عشية الكلاسيكو المرتقب، السبت، بين برشلونة وريال مدريد ضمن الجولة السابعة من "الليغا": "عندما كان كريستيانو يلعب مع ريال مدريد كانت المباريات أمامهم مميزة.. المباريات ضدهم دائما لها نكهة مميزة، لكن مع كريستيانو على أرض الملعب اكتسبوا أهمية خاصة".

وعن تنافسه مع رونالدو عندما كان في صفوف الملكي، أوضح ميسي "هذا الآن من الماضي ونتطلع إلى تحديات الأربعاء قد يكون هناك هذا التحدي ونأمل أن يكون كريستيانو هناك وأن يتعافى قريبا من فيروس كورونا المستجد".

وخضع مهاجم يوفنتوس لمسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وجاءت نتيجتها إيجابية ما يعني احتمال غيابه عن المواجهة المرتقبة في دوري الأبطال، الأربعاء المقبل.

وذكر قائد برشلونة: "خوض المباريات أمام كريستيانو ستبقى خاصة إلى الأبد، لقد استمرت لسنوات عديدة وليس من السهل الحفاظ على هذا المستوى لفترة طويلة. كانت فرقنا أيضا متطلبة للغاية ريال مدريد وبرشلونة أقوى فريقين في العالم".

وتابع: "التنافس على قدم المساواة لسنوات عديدة هو شيء سيبقى إلى الأبد، كان التنافس بيني وبين كريستيانو جيدا جدا على المستوى الشخصي وأعتقد أن الناس استمتعوا بهذا".

ويسعى يوفنتوس إلى جعل رونالدو يخضع لاختبار فيروس "كوفيد-19" مرة أخيرة قبل 48 ساعة من المباراة أمام برشلونة، على أمل المشاركة مع الفريق في مباراته المقبلة.

ويستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة الإسباني 28 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

ويأمل عشاق كرة القدم حول العالم رؤية رونالدو وميسي وجها لوجه في مباراة فريقهما في البطولة القارية.