إيران : 335 وفاة و6134 إصابة كورونا جديدة فى 24 ساعة

وفى مؤتمر بثه التلفزيون الإيرانى، قال المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إيران سجلت 335 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالى وفيات الوباء هناك إلى 31985 حالة.

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