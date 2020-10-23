تفاصيل اتصال أبو مازن الهاتفي مع بابا الفاتيكان

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الجمعة، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث العلاقات المميزة بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها، بما يخدم الجانبين والسلام والمحبة في المنطقة والعالم.

وأعرب الرئيس عن شكره للبابا فرانسيس، مثمنا مواقف الفاتيكان المؤيدة لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، ورفض المشاريع المخالفة للقانون الدولي.

وأكد الرئيس تمسكنا بالسلام العادل، والقائم على أساس الشرعية الدولية، والاستعداد الفوري للذهاب نحو المفاوضات، ومن هذا المنطلق تمت الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام.

ودعا الرئيس البابا فرانسيس للعمل سويا، من أجل الحفاظ على أهلنا من المسيحيين والمسلمين، وبقائهم وتعزيز صمودهم في مدينة القدس، وجميع الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد البابا فرانسيس توافقه مع ما تم تبادله من حديث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ، حول أهمية السلام والحوار، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وثبات الفلسطينيين على أرضهم.

واكد قداسة البابا مواقف الفاتيكان الثابتة تجاه تحقيق السلام في الارض المقدسة، والعالم اجمع.