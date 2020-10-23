السعودية تسجل 14 حالة وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 14 حالة وفاة و383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة السعودية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المملكة ارتفع إلى 344,157 حالة، من بينها 8315 حالة نشطة يتلقون الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، وفقًا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأشارت الصحة السعودية إلى وجود 796 حالة حرجة، كما تم تسجيل 397 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 330578 حالة.

وأوضحت الصحة السعودية، أن الحالات المسجلة وعددها 383حالة منها 43% إناث، 57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12٪, والبالغين 84%، وكبار السن 4%.

وذكرت الصحة السعودية أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة حتى الآن بلغ 5264 حالة وفاة ، فيما أجرت الوزارة خلال اليوم الماضي 52876 فحص مخبري جديد

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.