الإمارات تسجل حالة وفاة و1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الإماراتية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الإمارات ارتفع إلى 122,273 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 475 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وأشارت الصحة الإماراتية إلى تسجيل 1704 حالات شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 115,068 شخصًا.
وكان المستشار العلمي للحكومة الفرنسية جان فرانسوا دلفريسي، حذر في وقت سابق من اليوم، من أن فيروس كورونا ينتشر الآن بوتيرة أسرع من السابق.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن المستشار العلمي للحكومة الفرنسية تأكيده أن الدراسات تظهر أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم (O) أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرهم.
وأكدت دراسة طبية حديثة أنه على الرغم من الإرشادات والملصقات المنتشرة على الجدران على المحال وفى الشوارع التي تشجع العملاء على الحفاظ على مسافة ستة أقدام للوقاية من خطر فيروس كورونا ، فإن الكثيرين لا يفعلون ذلك.
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