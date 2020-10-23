الإمارات تسجل حالة وفاة و1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإماراتية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الإمارات ارتفع إلى 122,273 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 475 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشارت الصحة الإماراتية إلى تسجيل 1704 حالات شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 115,068 شخصًا.