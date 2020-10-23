تحذيرات من تفشي كورونا بتركيا.. وإسطنبول "البؤرة الأخطر"

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الجمعة، إن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع مرة أخرى في أنحاء البلاد، التي شهدت زيادة في أعداد الإصابات اليومية.

وفي حديثه للصحفيين في إقليم بورصة شمال غربي تركيا، قال قوجة إن 40 بالمئة من إجمالي الحالات رُصدت في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، حيث كان عدد الإصابات أعلى 5 مرات منه في العاصمة أنقرة.

وسجلت تركيا ظهور أعراض كورونا على 2102 أشخاص، الخميس، وهو أعلى رقم منذ مايو عندما فرضت سلسلة من القيود.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 9584 يوم الخميس.

وانتقدت أعلى رابطة طبية في تركيا والحزب المعارض الرئيسي قرار الحكومة عدم نشر سوى بيانات مرضى كوفيد-19، الذين تظهر عليهم أعراض، وقال إن ذلك يخفي الحجم الحقيقي لتفشي المرض.

وقال قوجة في وقت متأخر، الخميس، إن على سكان إسطنبول تجنب الأماكن المزدحمة ما لم تستدع الضرورة. وذكر اليوم أنه ستجري مناقشات في إسطنبول ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل لتقييم الوضع.

وفرضت تركيا إجراءات إغلاق في عطلات نهاية الأسبوع، وفرضت قيودا على الانتقالبين المدن وأغلقت المطاعم والمقاهي في وقت سابق هذا العام لإبطاء انتشار الفيروس.

ورفعت جميع القيود تقريبا في يونيو. وفرضت الحكومة منذ ذلك الحين إجراءات مثل التباعد الاجتماعي والإلزام باستخدام الكمامات وفرضت غرامات على من يخالفون القواعد.

وقال مسؤول كبير، الأربعاء، إن أنقرة تدرس إعادة فرض بعض القيود لوقف تجدد الحالات لكنها ستتجنب الإضرار بالتعافي الاقتصادي.