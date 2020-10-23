مسؤولة صحية إيطالية: علينا التعايش مع كورونا

وأضافت تزامبا، فى تصريحات لإذاعة "InBlu" الإيطالية، اليوم الجمعة، أنه "علينا فى هذه اللحظة أن نتخيل الاضطرار إلى التعايش مع هذا الفيروس لعدة أشهر أخرى. وهذا يساعدنا على فهم استحالة العودة إلى الإغلاق العام والوطنى".

وتابعت تزامبا: "يمكننا الآن العمل باستراتيجية مختلفة كلياً، لأن الوضع مختلف تمامًا مقارنة بما شهدناه فى مارس الماضى"، مشيرة إلى أنه "يجرى تحضير كمية هائلة من تحاليل كشف العدوى".

واختتمت المسؤولة الصحية بالقول: "أنا متأكدة من أن بالإمكان إبقاء المدارس مفتوحة، فهناك حاجة إلى بذل الجهد أيضا، فعلى سبيل المثال، لا يمكن فهم سبب تعذر دوام طلاب المدرسة الثانوية فى نوبات فى فترة بعد الظهر أيضا، أو فى وقت متأخر من نهاية الصباح، لتجنب تكدس الجميع فى وسائل النقل معًا؟"