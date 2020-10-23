التعاون الإسلامي: نشر الرسوم المسيئة للرسول يغذي مشاعر الكراهية

تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مستغربة الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل عليهم السلام سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

وتؤكد الأمانة العامة أنها تشجب أي أعمال إرهابية ترتكب بأسم الدين.