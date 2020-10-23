الصين تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إن الصين سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا أنها رصدت 11 حالة إصابة جديدة من دون أعراض وذلك مقارنة مع 25 في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
المصدر: (رويترز)
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