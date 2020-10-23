مصر.. تنحي رئيس البنك التجاري الدولي وبيان على صفحته

أعلن البنك التجاري الدولي في مصر، الجمعة، أن رئيس مجلس الإدارة هشام عز العرب تنحى عن منصبه.

وذكر البنك أن مجلس الإدارة قرر تعيين شريف سامي رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وتابع، في بيان، أنه "ملتزم بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزي المصري من ملاحظات رقابية".

وفي منشور على صفحته الرسمية في فيسبوك، ذكر هشام عز العرب أنه "في خضم هذه المهنة الطويلة والناجحة، كنت قد خططت للتنحي عن منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب العام الماضي، لكن في ذلك الوقت طلب مني عدد من المساهمين الاستمرار لمدة 12 شهرً أخرى. لقد مر ذلك العام الآن".

وتابع: "بالنظر إلى الوضع الحالي مع البنك المركزي المصري، فقد قررت أن الوقت قد حان لإنهاء رحلتي مع البنك التجاري الدولي".

وأضاف: "أرى دوري في المساعدة في إنشاء أيقونة للصناعة المالية والبورصة المصرية كجزء من خدمتي لأمتنا العظيمة، وأغادر منصبي اليوم آمنا بمعرفة أنني عشت دائما وفقا لقيمي، بما في ذلك الصدق واللياقة".

وهوت أسهم البنك التجاري الدولي مصر المدرجة في لندن أكثر من 40 بالمئة في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة قبل أن تسترد خسائرها وترتفع قليلا عن مستوى الفتح، وذلك عقب تقارير عن إقالة رئيس البنك من منصبه.

والبنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، وللمستثمرين الأجانب حيازات كبيرة فيه. ورئيس مجلس إدارته المتنحي هشام عز العرب من بين كبار المصرفيين في البلاد ويحظى بشهرة واسعة في عالم المال في الشرق الأوسط.

وقالت البورصة المصرية صباح الخميس إنها علقت التداول على أسهم البنك التجاري الدولي في القاهرة بناء على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية.