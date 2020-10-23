مسؤول أمريكي: دولة عربية تعلن التطبيع مع إسرائيل.. اليوم

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل والسودان ستعلنان اليوم اتفاقا حول تطبيع العلاقات بينهما.

وقال المسؤول الأمريكي "الكبير" إنه يتوقع إعلان اتفاق بشأن خطوات اتفاقية السلام بين السودان وإسرائيل في وقت لاحق اليوم، وفقا للوكالة.

جاء ذلك بعدما أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميًا قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وأكد إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل إنتصارا للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني بعد أن مرغها النظام البائد في التراب.