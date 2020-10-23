كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أخطر الكونجرس بعزمه رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال مجلس السيادة السودانى، عبد الفتاح البرهان، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقع على قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب. وأشاد البرهان، بتصريحات ترامب، بشأن استعداد واشنطن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفى أول تعليق له، قال البرهان: "أود أن أعبر عن عظيم تقديرى وتقدير الأمة السودانية للرئيس دونالد ترمب وللإدارة الأمريكية لإقدامهم على اتخاذ هذه الخطوة البناءة لإزالة اسم السودان من قائمة الدول التى ترعى الإرهاب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يخطر الكونجرس برفع السودان رسميا من الدول الراعية للإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.