وزير الخارجية الألمانى يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا

وقال ماس إن "هذا الاتفاق يَعِد خيارا أخيرًا بتغيير المسار من المنطق العسكرى إلى المنطق السياسى.. وهو أساس جيد للتطور القادم لحل سياسى فى ليبيا.. ويجب على ممثلى الحوار السياسى أن يقتربوا من بعضهم البعض بشجاعة".

ولفت إلى أن صيغ النقاش الليبى الداخلى المتفق عليها فى مؤتمر برلين أدت إلى نجاح أولى وحاسم، مضيفا أن ليبيا لم تبلغ هدفها بعد، لكنها أزالت عقبة مهمة فى طريقها نحو السلام.

وأشار إلى أنه من الواضح أن الشعب الليبى لديه إرادة لتشكيل مستقبل بلده بنفسه؛ لذلك ندعو الفاعلين الدوليين لدعم هذا المسار بلا تحفظ والامتناع عن أى تدخل آخر.

واختتم ماس تصريحاته قائلا "نتوجه بالشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والمبعوث الخاص الحالى للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفانى ويليامز، وسنواصل دعمهم بكل قوتنا".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا قد أعلنت أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) فى جنيف تُوِجَت بتوقيع الأطراف الليبية اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار فى جميع أنحاء الدولة الليبية.