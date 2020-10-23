كوشنر: دول أخرى ستوقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل

أكد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك مزيدًا من الدول تعمل على تحقيق السلام مع إسرائيل.

وقال كوشنر "هناك دول أخرى ستوقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وواثق من حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأعلن بيان سوداني أمريكي إسرائيلي مشترك اتفاق السودان وإسرائيل على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين.

وأوضح البيان أن الاتفاق تم خلال اتصال مشترك بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

ووجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيعه قرارًا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك "نعمل مع الإدارة الأمريكي والكونجرس والمجتمع الدولي لبناء علاقات دولية تخدم مصلحة شعبنا".

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وأكد إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل إنتصارا للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني بعد أن مرغها النظام البائد في التراب.

وتم إدراج السودان على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب فى عام 1993 لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وبعد ذلك فى عام 1997 لحق قرار إدراج السودان على قوائم الإرهاب، قرارات أخري بشأن العقوبات الاقتصادية تضمنت منع تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى السودان فضلًا عن إلزام المستثمرين الأمريكيين، شركات وأفرادا، بوقف سبل التعاون الاقتصادي مع السودان باعتباره يمثِّل مصدرًا لتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة ولسياستها الخارجية.

وفي أكتوبر عام 2017 صدر قرار رفع العقوبات، على السودان، وذلك نتيجة جهود السودان فى ملف مكافحة الإرهاب وتحسين حالة حقوق الإنسان، ولكن على الرغم من صدور قرار رفع العقوبات إلا أن أمريكا لم تشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.