البيت الأبيض: ترامب يخطر الكونجرس بعزمه رفع السودان من قائمة الإرهاب

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطر الكونجرس رسميا بعزمه رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البيت الأبيض في بيان إن هذا التطور يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في العلاقات الثائية بين الولايات المتحدة والسودان.

وشدد على ضرورة أن يعمل الكونجرس بسرعة على تمرير التشريعات المطلوبة لضمان حصول عائلات ضحايا الإرهاب على التعويضات المقدرة بنحو 335 مليون دولار.

جاء ذلك بعدما أكد مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع رسميًا قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".

وأكد إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل إنتصارا للسودان في معركة إعادة الكرامة للشعب السوداني بعد أن مرغها النظام البائد في التراب.