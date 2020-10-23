ورحبت وزارة الخارجية السعودية توقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
اقرأ أيضا:
وأعربت الوزارة عن تطلع السعودية بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي يمثل خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.
وقال جوتيريش إنه "ليس هناك حل عسكري في ليبيا واتفاق وقف إطلاق النار خطوة مهمة جدا"، داعيا المجتمع الدولي لدعم الليبيين في تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في البلاد.
وأعلنت الأمم المتحدة أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توصلا إلى اتفاق جرى توقيعه اليوم بعد عدة جولات تفاوضية في جنيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.