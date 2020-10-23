السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت المملكة العربية السعودية ترحيبها بوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية أممية.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية توقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وأعربت الوزارة عن تطلع السعودية بأن يمهد الاتفاق الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، بما يسهم في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والسيادة والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي يمثل خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار.

وقال جوتيريش إنه "ليس هناك حل عسكري في ليبيا واتفاق وقف إطلاق النار خطوة مهمة جدا"، داعيا المجتمع الدولي لدعم الليبيين في تنفيذ وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لمجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق توصلا إلى اتفاق جرى توقيعه اليوم بعد عدة جولات تفاوضية في جنيف.