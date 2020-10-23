ترامب: 5 دول على الأقل تريد التطبيع مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل تم من دون قطرة دم في الرمال.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن 5 دول على الأقل ترغب في الانضمام لاتفاق السلام مع إسرائيل.

وأضاف ترامب خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أنه يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات السلام خلال الفترة المقبلة.

وأعلن بيان سوداني أمريكي إسرائيلي مشترك، اتفاق السودان وإسرائيل، على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين.

ووجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على توقيعه قرارًا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك "نعمل مع الإدارة الأمريكي والكونجرس والمجتمع الدولي؛ لبناء علاقات دولية تخدم مصلحة شعبنا".

وغرَّد "ترامب" عبر "تويتر" الإثنين، "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "بمجرد دفع المبلغ المحدد، سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وفي نهاية الأمر، ستتحقق العدالة للشعب الأمريكي، وخطوة جيدة للسودان".