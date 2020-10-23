دوت الخليج :- أعلن نادي الوحدات عن إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة مساء اليوم الإثنين ضد فريق كفريوبا التي تأتي تحضيرا لبطولة كأس الأردن لكرة السلة.
وأكد الموقع الرسمي لنادي الوحدات، أن سبب إلغاء المباراة يعود لثبوت إصابة لاعبه يوسف أبو وزنة بفيروس كورونا.
وقال مدير فريق الوحدات لكرة السلة زكريا الجليس أن "نتائج فحوصات الجهازين الفني والإداري واللاعبين جاءت سلبية بفضل الله، باستثناء عينة اللاعب يوسف أبو وزنة".
وأتم الجليس حديثه: "بكل أمانة لا نشكك بمصداقية فحوصات وزارة الصحة، بيد أننا سنقوم بفحص اللاعب أبو وزنة بمختبر خاص لتحديد إن كان مصابا أو لا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيروس كورونا يداهم كرة السلة الأردنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.