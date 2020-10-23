فيروس كورونا يداهم كرة السلة الأردنية

دوت الخليج :- أعلن نادي الوحدات عن إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة مساء اليوم الإثنين ضد فريق كفريوبا التي تأتي تحضيرا لبطولة كأس الأردن لكرة السلة.

وأكد الموقع الرسمي لنادي الوحدات، أن سبب إلغاء المباراة يعود لثبوت إصابة لاعبه يوسف أبو وزنة بفيروس كورونا.

وقال مدير فريق الوحدات لكرة السلة زكريا الجليس أن "نتائج فحوصات الجهازين الفني والإداري واللاعبين جاءت سلبية بفضل الله، باستثناء عينة اللاعب يوسف أبو وزنة".

وأتم الجليس حديثه: "بكل أمانة لا نشكك بمصداقية فحوصات وزارة الصحة، بيد أننا سنقوم بفحص اللاعب أبو وزنة بمختبر خاص لتحديد إن كان مصابا أو لا".