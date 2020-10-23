الناتو : اليونان وتركيا ستلغيان المناورات العسكرية المقرر إجراؤها بعد أيام

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن اليونان وتركيا سوف تلغيان المناورات العسكرية المقرر أن تُجريها كل منها بعد أيام قليلة.





وأوضح ستولتنبرج -فى تصريحات صحفية بعد اجتماع افتراضى لوزراء دفاع الناتو، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم- أن "كلاً من اليونان وتركيا قررتا إلغاء المناورات العسكرية التى كانت مقررة الأسبوع المقبل". وأضاف ستولتنبرج أن "هذه خطوات فى الاتجاه الصحيح، وتساعد على تقليل مخاطر الأحداث والصدامات".

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