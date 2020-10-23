76 ألف حالة جديدة .. أمريكا تسجل ثانى أكبر رقم قياسى لإصابات كورونا

وأظهر تحليل أعدته "رويترز"، أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 76195، مقتربا من الرقم القياسى البالغ 77299 والمسجل فى 16 من يوليو الماضى.
كما سجلت 916 وفاة بعد يوم من تسجيل أكثر من 1200 وفاة للمرة الأولى منذ أغسطس.
وزاد عدد وفيات مرض "كوفيد-19" بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع الأسبوع الماضى وبلغ فى المتوسط 785 يوميا خلال الأيام السبعة الأخيرة.
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