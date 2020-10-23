الولايات المتحدة تطالب الجهات الفاعلة فى ليبيا بدعم تنفيذ وقف إطلاق النار

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، الجهات الفاعلة فى ليبيا، الداخلية والخارجية، على دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "بحسن نية"، مؤكدة أن الاتفاق الذى تم توقيعه، اليوم، يمهد لمزيد من التقدم فى منتدى الحوار السياسى الليبى الذى سيبدأ الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى حل دائم للصراع.





وقالت السفارة الأمريكية فى ليبيا -وفقا لبوابة الوسط الإخبارية الليبية- إن الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار الدائم فى ليبيا، مؤكدة أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تحقيق المصالح المشتركة لجميع الليبيين فى خفض التصعيد والاستقرار ورحيل المقاتلين الأجانب. وتابعت "نهنئ الطرفين على النتيجة الناجحة لمفاوضاتهما، ونهنئ الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفانى وليامز على دورها الذى لا غنى عنه فى تسهيل المحادثات".

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