زيادة قياسية.. إصابات كورونا في فرنسا تتجاوز المليون

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في فرنسا أكثر من مليون حالة إصابة، بعد زيادة يومية قياسية في الإصابات. وسجلت فرنسا 42.032 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المصابة المكتشفة منذ بدء تفشي الوباء 1.041.075 حالة. اقرأ أيضا: كما أعلنت فرنسا عن 298 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ويصل بذلك إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 34508 حالة وفاة. كانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن دول كثيرة تشهد ارتفاعا مطردا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وذكرت المنظمة الصحية المرموقة أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".

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