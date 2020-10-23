تركى آل الشيخ يتجول في شوارع نيويورك.. صور

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، المستشار ​تركي آل الشيخ​، مقطع فيديو له وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهر تركي ال الشيخ مالك نادي ألميريا الاسباني بإطلالة كاجوال وهو يتجول في شوارع أميركا حيث يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء فحوصات طبية.

ويشهد نادي ألميريا، طفرة استثمارية غير مسبوقة في أرقام لاعبي النادي بالمقارنة مع المواسم الماضية وبلغت القيمة التسويقية لألميريا هذا العام 50.8 مليون يورو، بعدما كانت 14.6 مليون يورو عند شرائه في العام الماضي، إذًا زادت أكثر من 3 أضعاف خلال عام واحد.

يذكر أن تركي آل الشيخ اشترى العام الماضي النادي رسميًا بقيمة 20 مليون يورو في صفقه كانت حديث الوسط الرياضي في اسبانيا وأوروبا .

وقام آل الشيخ، منذ شرائه للنادي بثورة غيرت من شكل الفريق، وبدأها بالتعاقد مع المدير الفني بيدرو إيمانويل، مدرب نادي التعاون السعودي السابق، بالإضافة إلى تعاقده مع 14 لاعبًا عزز فيها صفوف الفريق ووصل به الي تصفيات الصعود الي الليجا الإسبانية وقام هذا العام بشراء اكثر من ١٨ لاعبا إضافه الي بيعه للاعب نونيز لنادي بنفيكا البرتغالي بصفقه هي الاعلي في تاريخ الدوري البرتغالي ودوري الدرجه التانيه في إسبانيا.