تدويل الحرمين.. إعلامية كويتية: تركيا تواصل التآمر لاستهداف الحج

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، على المهاترات التركية حول تدويل الحرمين الشريفين بعد المقاطعة السعودية الشعبية للمنتجات والبضائع التركية.

وقالت "الرشيد"؛ في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن أصوات النشاز التركية عادت مجددًا لتدويل الحرمين الشريفين بهدف الاستيلاء عليه كما يخططون له، قائلة "عشم إبليس في الجنة".

وأضافت الإعلامية الكويتية، أن الأتراك جن جنونهم بعد الضربة القوية من السعودية بمقاطعة منتجاتهم والتى حققت نجاحا كبيرا رغم أنها على المستوى الشعبي، وأفقدتهم صوابهم.

وأشارت الرشيد، إلى أن تدويل الحرمين الشريفين أمر مرفوض جملة وتفصيلا، لافتة إلى أن لن تستطيع أى دولة فى العالم الإسلامي أن تقوم بما تقوم به المملكة العربية السعودية فى خدمتها لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة. بفضل إمكانيات المملكة الضخمة جدا وفي كل عام تحقق نجاحا ملفتا وخدمات متميزة ينبهر بها ضيوف الرحمن.