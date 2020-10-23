علاقاتنا في خطر.. البنتاجون يدين اختبار تركيا صواريخ إس 400 الروسية

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية، اختبار تركيا لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي روسية الصنع "إس 400".

وأكدت البنتاجون أن حصول تركيا على منظومة صواريخ إس 400، وإجراء اختبارات عليها؛ وضع العلاقة الأمنية بين البلدين في خطر.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تشغيل تركيا لمنظومة صواريخ إس 400، لا يتوافق مع التزاماتها كـ"حليف" للولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل إجراء الاختبارات على منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية إس 400.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، منتصف الشهر الحالي، أنها على علم بالتقارير حول اختبار تركيا المحتمل لنظام الدفاع الجوي "S-400" الروسي الصنع، محذرة من تأثير ذلك على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان - في بيان- إنه في حال صحت هذه التقارير فإن الولايات المتحدة تدين بشدة هذا الاختبار.

وأضاف أن "نظام "S-400" لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن "واشنطن اعترضت على شراء أنقرة للنظام، وتشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأنها تقوم بتشغيله".

وحذر "هوفمان" من أن تفعيل هذا النظام سيؤدي لعواقب "وخيمة" على العلاقة الأمنية بين البلدين، مذكرا بتعليق مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "F-35".

ويشتبه مشرعون أمريكيون في أن تركيا شغلت منظومة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية "إس-400" لتعقب مقاتلات إف 16 تابعة لبلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو.