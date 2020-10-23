واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 مسؤولين في حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكة المالية لحزب الله اللبناني.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن 3 مسؤولين في حزب الله هم "محمد جعفر قصير، ومحمد البزال، وعلي قصير".

وذكرت الوزارة أن محمد قصير شخصية بارزة في الشبكة المالية لحزب الله ويساعد عمليات الحزب غير الشرعية من خلال توفير السلاح والمال.

وأوضحت أن محمد البزال يدعم حزب الله عن طريق مجموعته "تلاقي"، وشركات وهمية مختلفة ما يجعله مصدر مالي مهم لأنشطة الحزب الإرهابية.

وقالت الوزارة الأمريكية إن هذه المكافأة تأتي في إطار برنامج المكافآت مقابل العدالة"، مقابل معلومات تؤدي إلى تفكيك الشبكة المالية للحزب الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية.

وكانت الوزارة عرضت مكافأة أيضا لمن يُدلِ بمعلومات عن 3 من أعضاء حزب الله متورطين في عملة اختطاف طائرة، عام 1985، قتل خلالها مواطن أمريكي.

وقبلها، فرضت واشنطن عقوبات على 2 من أعضاء حزب الله و3 كيانات إيرانية، وكذلك السفير الإيراني لدى العراق.