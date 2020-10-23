الصحة العالمية : ترخيص واشنطن عقار ريمديسيفير لعلاج كورونا لم يراع تجاربنا

وقالت كبيرة خبراء المنظمة سمية سواميناثان إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج كورونا استندت إلى بيانات شركة "جلعاد" المصنعة للدواء، وأنه "على ما يبدو، لم يتم الرجوع لنتائج تجربة "التضامن" قبل الترخيص".

وتجربة "التضامن" هى تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيجاد علاج ناجع لمرض "كوفيد-19".

وكانت الوكالة الأمريكية للأدوية أصدرت أمس الخميس ترخيص استخدام عقار "ريمديسيفير" لعلاج مصابى كورونا فى المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله فى مايو.