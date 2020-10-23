ترامب يتحدث عن قيام مصر بتفجير سد النهضة.. ويوجه اتهاما لإثيوبيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا، متحدثا عن احتمالية تفجير السد.

وقال ترامب في محادثة هاتفية مع حمدوك بحضور الصحفيين في المكتب البيضاوي إن الجميع يأمل في التوصل إلى حل ودي قريبا.

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وأضاف ترامب "إنه وضع خطير للغاية.. مصر لن تتمكن من العيش بهذه الطريقة.. وحينئذ سينتهي الأمر بالمصريين بتفجير السد.. سوف يفجرون هذا السد".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "أبرم اتفاقا في هذا الشأن لإنهاء أزمة سد النهضة، متهما إثيوبيا بخرق هذه الاتفاقية، قائلا "لم يكن عليهم فعل ذلك.. كان خطأ كبير".

وتابع "لن يروا الأموال الأمريكية أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق.. لا يمكننا إلقاء اللوم على مصر لكونها منزعجة قليلا".

كانت عضوة الكونجرس الأمريكي كارين باس تقدمت بمشروع قرار يطالب الحكومة الإثيوبية باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، واحترام حقوق الإنسان في ذلك البلد.

وقالت رئيس اللجنة الفرعية لإفريقيا التابعة للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأمريكي إنها قلقة حيال الاضطرابات الأخيرة في إثيوبيا ومشاركة إدارة حكومة آبي أحمد في مفاوضات سد النهضة، وفقا لصحيفة "بلاك ستار".

ويدعو القرار لتشجيع الحكومة الأمريكية دور الاتحاد الإفريقي في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف التوصل لحل منصف لجميع الأطراف.

كانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وافق على خطة لوقف بعض المساعدات الخارجية الأمريكية لإثيوبيا في الوقت الذي تحاول فيه إدارة ترامب التوسط في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ونقلت عن مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس قولهم إن هذا القرار قد يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة إلى إثيوبيا التي تقدر بـ 130 مليون دولار.

ودخلت مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا فصلا جديدا من الأزمة، بعدما أعلنت أديس ابابا الملء الأولي لخزان سد النهضة في يوليو الماضي.

وسبق أن قالت رئيسة إثيوبيا ساهلى زويد، إن بلادها ستبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال الأشهر الـ12 القادمة. في خطوة من شأنها أن تثير توترا مع مصر والسودان.