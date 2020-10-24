نسبة الإصابة بالفيروس لكل مليون شخص في الأردن "من الأعلى عالميا"

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، منير أبو هلالة، الجمعة، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد لكل مليون شخص في الأردن "من الأعلى عالميا"، داعيا إلى "الإسراع في الكشف عن العدد الفعلي للمصابين بالوباء وهي أكثر من الإصابات المعلنة".

وأوضح أبو هلالة : "نسبة الإصابة بالفيروس لكل مليون شخص من الأعلى عالميا، ويجب أن نعلم بأسرع وقت ممكن عدد الحالات الفعلي في الأردن".

"أعتقد أن الأعداد الفعلية أكثر من 8-10 آلاف حالة، لأن الحالات التي تعلن عنها الحكومة يوميا هي لأشخاص لديهم أعراض وراجعوا المستشفيات إضافة إلى المخالطين بالدرجة الأولى"، وفق أبو هلالة، مشيرا إلى إيقاف الفحص العشوائي للكشف عن الفيروس.

وقال: "نحن غير مدركين للأرقام الفعلية لتوزيع مرض كورونا في المملكة". ودعا "الأشخاص الذين يعانون من أعراض ويشكون أنهم مصابون بكورونا إلى إجراء فحص الكشف عن الفيروس " ، وفق المملكة .

وأشار إلى أن أولويات عمل لجنة الأوبئة "معرفة العدد الفعلي للمصابين بالفيروس في الأردن، وتقييم الوضع في المستشفيات من ناحية الوفيات".