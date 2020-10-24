إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا

إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكوروناقالت وكالة (إس.تي.ايه) للأنباء إن الفحوص أثبتت يوم الجمعة إصابة وزير خارجية سلوفينيا أنزيه لوجار بفيروس كورونا بعد جولة هذا الأسبوع في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان أصدرته الوزارة إن لوجار، الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض والذي أجرى فحصا اعتياديا، سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه القريبون ذلك.

وبينما يتسارع تفشي مرض كوفيد-19 في أوروبا، فرضت سلوفينيا حظر تجول وعزلا عاما جزئيا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مثليه خلال الأسبوعين الماضيين إلى 19300 حالة فضلا عن 216 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة اليوم الجمعة 1656 حالة وتوفي خمسة.

(رويترز)

