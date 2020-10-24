وزير خارجية السودان: رفع اسمنا من قائمة الإرهاب إنجاز تاريخي

بارك وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين للشعب السوداني، رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا للقرار الذي اصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة.

وأشار قمر الدين في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إلى "نقاش واسع استمر لنحو عام حتى وصلنا لهذا الإنجاز التاريخي"، مؤكدا أن السودان سيشهد خلال الأيام المقبلة زيارة شخصيات من مختلف دول العالم.

وأكد الوزير أن السودان "أصبح حرا طليقا من الإرهاب. فقط يتبقى عمل قانوني بهذا الشأن".

وبشأن علاقة السودان بإسرائيل، أوضح الوزير أن الذي تم هو المصادقة فقط على إقامة العلاقة، و"ستتم إجراءاتها بعد اكتمال البناء الدستوري من خلال المجلس التشريعي الذي سيصادق على ذلك".

وأضاف وزير الخارجية المكلف: "سوف نستفيد من هذه العلاقة في التكنلوجيا المتقدمة، وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل، ومن ثم سيبدأ عمل اقتصادي واستثمار في الري والطاقة والبنى التحتية"، مؤكدا أن إسرائيل متقدمة في هذه المجالات.

وتابع قمر الدين: "كثير من الأمور ستكون مرهونة بقيام المجلس التشريعي، والمهم أننا بدأنا هذه الخطوة".