ترامب : بيع طائرات إف-35 للإمارات يمضى قدما .. ونتنياهو : لن نعارض

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بينى جانتس، الجمعة، إن إسرائيل لن تعارض بيع الولايات المتحدة "أسلحة معينة" للإمارات.

ووافقت واشنطن على النظر فى أمر السماح للإمارات بشراء مقاتلات من طراز إف-35.

وتتميز طائرة إف-35 بقدرتها الكبيرة على التخفى وتفادى أجهزة الرادار الأكثر تطورا، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة.

ويصل طول الطائرة الأميركية إلى 15 مترا، وبذلك تكون أقل حجما من نظيرتيها الصينية والروسية، غير أن التكنولوجيا العسكرية المستخدمة فيها تبدو أكثر تطورا فى كثير من النواحى من سو-57 الروسية وجاى-20 الصينية.