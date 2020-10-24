نائبة الرئيس الكولومبى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وأوضحت راميريز فى تغريدة على تويتر، نقلتها شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنها أجرت اختبار كورونا أمس الخميس، مضيفة "أبلغ جميع الكولومبيين بأن نتيجة الاختبار كانت إيجابية".
وأضافت نائبة الرئيس الكولومبى أنها فى حالة صحية جيدة وملتزمة بالحجر الصحى.
يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى كولومبيا بلغ حتى الآن 990 ألفا و373 حالة وأكثر من 29 ألف حالة وفاة.
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