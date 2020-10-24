إصابات كورونا فى فرنسا تتخطى المليون حالة

وسجلت فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42032 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالى إلى مليون و41075 حالة حسبما أفادت قناة "فرانس 24". وبذلك تصبح فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التى سجلت 8.4 مليون إصابة والهند التي سجلت 7.8 مليون، والبرازيل التى سجلت 5.3 مليون، وروسيا التى سجلت 1.5 مليون.. كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون إصابة بوباء كورونا.

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