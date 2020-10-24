الإمارات ترحب بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل

أعلنت الإمارات، مساء الجمعة، ترحيبها بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان بجهود الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل، للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة إن قرار السودان في مباشرة العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.

واتفقت إسرائيل والسودان، الجمعة، على اتخاذ خطوات لإقامة العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبرم الاتفاق، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وقرر ترامب هذا الأسبوع رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مما مهد الطريق أمام الاتفاق مع إسرائيل.

وقال بيان مشترك أصدرته الدول الثلاث: "اتفق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين"، وتعهدت الدول الثلاث أيضا بمساعدة الولايات المتحدة للخرطوم على الحصول على تخفيف لعبء الديون.

وأضاف البيان المشترك أن السودان وإسرائيل تعتزمان البدء بعلاقات اقتصادية وتجارية مع التركيز في البداية على الزراعة.