اليونان تحتج على إخطار ملاحى تركى غير قانونى

احتجت اليونان لدى تركيا على إخطار ملاحى "غير قانونى" أصدرته أنقرة، للإشعار بعمليات بحث قرب جزيرة كاستيلوريزو فى الجرف القارى اليونانى، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن السفير اليونانى لدى أنقرة احتج فى وقت سابق اليوم الجمعة، لدى الجانب التركى على قرار NAVTEX الجديد غير القانونى "الإخطار الملاحى"، الذى أصدرته تركيا، لإجراء عمليات بحث غير قانونية بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو فى الجرف القارى اليونانى. وأضافت الخارجية اليونانية، أن الجانب اليونانى جدد التأكيد على أن "الإجراءات غير القانونية للجانب التركى تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولى، وهو ما يدينه الجانب اليونانى بشكل قاطع". وشددت على أن "الإجراءات التركية تزيد من مناخ التوتر المتفاقم بسبب الأعمال التركية، ما يزيد حدة التوتر ويزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة".

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