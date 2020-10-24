إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا

ونقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية عن الخارجية قولها: إن لوجار، الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض وأجري له فحص اعتيادي، سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه.



وكانت سلوفينيا أعلنت حظر التجول وعزلا عاما جزئيا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى 19300 حالة إضافة إلى 216 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة الجمعة 1656 فيما سجلت خمس وفيات.