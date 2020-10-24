انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب: لو فجرت مصر سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلوم عليها.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد ” دونالد ترامب” الرئيس الأمريكي منذ قليل، أن الدولة الأثيوبية قد انتهكت اتفاقاً تم إعداده بشأن سد النهضة الأثيوبي، والذي قامت ببناءة خلال الفترة الماضية على النيل الأزرق، وأشار سيادته أنه منذ ذلك الوقت تم قطع مساعدات مالية بملايين الدولارات، بسبب مماطلة الجانب الأثيوبي في مفاوضات سد النهضة مع الدولة المصرية والسودانية.

تصريحات هامة من ترامب بشأن سد النهضة ومصر

وأضاف الرئيس الأمريكي من خلال مكالمة هاتفية مع قادة السودان وإسرائيل، ولاسيما بعد تحقيق انفراجه دبلوماسية بين البلدين خلال الفترة الحالية، مؤكداً انه لا يمكن اللوم على مصر بسبب شعورها بالانزعاج بسبب سد النهضة الذي قد يؤدي إلى توقف تدفق المياه في نهر النيل.

وكانت واشنطن قد أعدت مسودة من أجل الاتفاق بين الدول الثلاث خلال الفترة الماضية بعد أشهر من المفاوضات، ولكن تغيب الجانب الأثيوبي عن تلك الجلسة وعدم التوقيع، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن الوضع خطير للغاية، مؤكداً أن مصر لن تستطيع العيش بتلك الطريقة، ولاسيما أن نهر النيل المصدر الوحيد لأكثر من 100 مليون مصري.

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وأضاف الرئيس الأمريكي، قائلاً: ” سينتهي بهم الأمر إلى تفجير ذلك السد .. سوف يفجرون السد. علينا القيام بشيء ما، ولا أحد يمكن أن يلوم مصر على أنها منزعجة، على حد قوله.

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