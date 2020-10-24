إثارة وتحد.. تفاصيل سباق الخيل السلطاني بعُمان

تستضيف سلطنة عمان حدث احتفالي مهم لمحبي وعشاق رياضة الفروسية وسباق الخيل، إذ تكتسب هذه الرياضة مزيدا من الاهتمام والشعبية، وتعزز تقاليد الفروسية العُمانية العظيمة، وتطور مدارس ركوب الخيل في البلاد".

ووسط حالة من الإثارة والتحدى، استضاف مضمار الرحبة بولاية بركاء بسلطنة عمان ، المحطة الثانية من سلسلة سباقات كأس سباق الخيل السلطاني الجمعة، ضمن 20 سباقًا أنطلق أولها فى 17 أكتوبر الجاري، والمقرر أن تختتم فعالياته بإقامة السباق الختامي يوم السبت 3 أبريل 2021.

وخلال الشوط الأول من سباق أمس الجمعة ، حقق الحصان نلكيور فوزا ساحقًا للمالك فيصل بن علي ال فنه وتدريب محمد حمد المخيني وبقيادة الفارس المعتصم البلوشي، أما الشوط الثاني فاز الحصان كينج صور للمالك والمدرب أحمد بن عبدالله المرزوقي وبقيادة الفارس عامر الراسبي.

وتتسم الفروسية فى سلطنة عمان بمستقبل واعد وباهتمام واسع من ملاك ومربي الخيل في السلطنة ، الذين يطمحون للتواجد بقوة وتسجيل مشاركة ثرية والفوز بلقب الكأس ذات القيمة التاريخية العريقة، باعتبارها من السباقات الكلاسيكية التي ترسخت في المضامير العريقة خلال السنوات الماضية، حيث حظت بإهتمام بالغ من اللجنة المنظمة المشرفة التي أعدت كل الترتيبات وقامت بتهيئة أسباب النجاح للحدث المميز قبل انطلاقه وسط إجراءات إحترازية مشددة على خلفية جائحة كورونا.

وجاء السباق فى ضوء تداعيات فيروس كورونا ملفتًا من حيث الالتزام بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا للحد من انتشار المرض، كما يقام السباق بدون الحضور الجماهير، مع الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل، كما يمنع تجمع المشاركين عند نقاط الفحص وحلقة العرض وخط النهاية أو أي مكان بالمضمار، وعلى المدرب مغادرة المضمار مباشرة بعد انتهاء مشاركة الخيول التي يقوم بتدريبها إن لم تكن لديه خيول ستشارك في الأشواط الأخرى، كما أنه على الفارس مغادرة المضمار مباشرة بعد انتهاء مشاركته في الشوط إن لم تكن لديه مشاركة في أشواط أخرى، وستتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وبعد موافقة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على استأنفت الموسم على مضمار الرحبة بولاية بركاء على أن تقام بدون وجود الجمهور مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تكفل السلامة للجميع ومراعاة كافة الضوابط الصادرة بهذا الشأن من اللجنة العليا فيما يتعلق بالأفراد والمرافق.

وحول موسم سباقات الخيل2020-2021 قال عبد الرزاق الشهورزي قائد الخيالة السلطانية المشرف العام على سباقات الخيل، أقيم سباقان الأول 17 أكتوبر الجاري، والثاني أمس 23 أكتوبر، بينما سيقام السباق الثالث يوم الجمعة 6 نوفمبر المقبل، ويقام السباق الرابع يوم الخميس 12 نوفمبر، بينما سيقام السباق الخامس يوم الخميس 19 نوفمبر، ويقام السباق السادس يوم الخميس 3 ديسمبر المقبل، بينما سيقام السباق السابع يوم الجمعة 11 ديسمبر، ويقام السباق الثامن يوم السبت 19 ديسمبر، أما السباق التاسع فسيقام يوم السبت 9 يناير 2021، ويقام السباق العاشر يوم الجمعة 15 يناير المقبل ، بينما سيقام السباق الحادي عشر يوم السبت 23 يناير، ويقام السباق الثاني عشر يوم الجمعة 29 يناير، أما السباق الثالث عشر فسيقام يوم الخميس 4 فبراير المقبل، ويقام السباق الرابع عشر يوم الجمعة 12 فبراير، وسيقام السباق الخامس عشر يوم السبت 20 فبراير، أما السباق السادس عشر فسيقام يوم الخميس 4 مارس المقبل، ويقام السباق السابع عشر يوم السبت 13 مارس، وسيقام السباق الثامن عشر يوم السبت 20 مارس، بينما يقام السباق التاسع عشر يوم الجمعة 2 أبريل المقبل، وتختتم السباقات بإقامة السباق الختامي يوم السبت 3 أبريل 2021.

وحسب تصريحات صحفية لقائد الخيالة السلطانية المشرف العام على سباقات الخيل: فإنه من المتوقع أن تشهد سباقات الموسم الجاري منافسة قوية وخاصة في السباقات الكلاسيكية للموسم وهي السباق الخامس والذي سيقام بتاريخ 19 نوفمبر المقبل والمسمى بسباق كأس الذكرى الـ 50 للنهضة المباركة وكذلك السباق السابع والذي سيقام بتاريخ 11 ديسمبر المقبل والمسمى بسباق كأس الديربي العماني والذي يعد هو الأقوى على مستوى السباقات في السلطنة ويضم افضل وأقوى الخيول، ويحرص ملاك الخيل على المشاركة فيه، كما ينظم أيضا السباق الختامي والذي سيقام بتاريخ 3 أبريل 2021.