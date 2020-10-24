موريتانيا: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالي 7662 حالة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و662 إصابة مؤكدة.

وأكد الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 7 آلاف و374 شخصا، مشيرة إلى أن حالات الوفيات وصلت إلى 163.

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