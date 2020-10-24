83010 حالة.. الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

وكانت أعلى حصيلة يومية أعلنت عنها الولايات المتحدة رسميا في يوليو الماضي بنحو 76842 حالة إصابة.
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من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول كثيرة تشهد ارتفاعا مطردا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت المنظمة الصحية المرموقة أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة للغاية، موضحا أن بعض الدول تتجه نحو مسار خطير.
في وقت سابق، قالت الصحة العالمية إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.
وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا أكثر من 8 ملايين و188585 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 219499.
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