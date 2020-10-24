وأفادت وزارة الخارجية التونسية- في بيان لها- بأن تونس تعتبر اتفاق وقف إطلاق النار خطوة مهمة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة، مثمنة الروح الإيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، معربة عن ترحيبها بما تضمنه هذا الاتفاق باعتباره إنجازًا يمثل ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.
وأضافت أن تونس تجدد التعبير عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن تونس تؤكد على الثقة التامة بأن يحظى هذا الاتفاق بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية.
وجددت تونس استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا الشقيقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.