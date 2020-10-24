تحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية ألاباما

تحطمت طائرة تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من حي سكني في ولاية ألاباما، حسبما أعلنت السلطات.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين رسميين أن سقوط الطائرة لم يؤدي لإصابة أحد ممن على الأرض بأذى، لكن النيران اشتعلت في أحد المنازل.
ولم تكشف السلطات عن معلومات حول عدد الوفيات المحتملة جراء الحادث، كما لم يتضح نوع الطائرة العسكرية التي تحطمت أو عدد من كانوا على متنها.
وقالت الوكالة إن وزارتي الدفاع والبحرية الأمريكيتين ستباشران تحقيقا حول الحادث.
بينما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين على الأقل خلال تحطم الطائرة، موضحة أنها اصطدمت بمنزل وسيارتين.
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