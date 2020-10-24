الناتو: إلغاء مناورات عسكرية في البحر المتوسط بين اليونان وتركيا

أعلن أمين عام حلف الشمال الأطلسي "الناتو" أن اليونان وتركيا وافقتا على إلغاء مناورات عسكرية مقررة في البحر المتوسط الأسبوع المقبل، حرصا على تهدئة التوتر المتزايد.
وأعرب ينس ستولتنبرج أمين عام الحلف عن ترحيبه بالقرار، مضيفا أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، ستتيح التقليل من مخاطر حصول حوادث".
وقال "أرحب بتمكننا من رؤية بعض الخطوات الملموسة في ذلك الاتجاه مع إلغاء المناورتين ... لأسباب منها خفض مخاطر حصول حوادث".
وكانت اليونان أعلن عن إجراء مناورات عسكرية في البحر المتوسط يوم الأربعاء 28 أكتوبر، فيما كانت تعتزم تركيا إجراء مناوراتها يوم الخميس، تزامنا مع عيد الجمهورية.
ويتزايد التوتر بين اليونان وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، وإصرا أنقرة على الاعتداء على الحقوق السيادية لآثينا.
وأرسلت أنقرة سفينة الاستكشاف "عروج ريس" رفقة سفن عسكرية إلى المياه اليونانية قبالة جزيرة كاستيلوريزو،
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