صحيفة: إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة ضد إيران قبل الانتخابات

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر لها في الثالث من نوفمبر.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر إن الخطوة تأتي ضمن حملة الضغط التي تمارسها الإدارة الأمريكية ضد إيران للتخلي عن أنشطتها النووية.

وأوضحت أن المسؤولون الأمريكيون يخططون لفرض عقوبات مكافحة الإرهاب، والتي ينظر إليها على أنها أكثر صعوبة من الناحية السياسية.

وأضافت أن الخطوة هدفها ترسيخ حملة الضغط بتعزيز العقوبات على إيران لمنع أي محاولات مستقبلية لجعلها غير فعالة.

فيما قال مسؤول أمريكي إن العقوبات المحتملة ستجبر بعض الجهات الدولية على إعادة النظر في علاقتها بإيران.

كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد إيران وحزب الله، حيث طالت العقوبات سفير إيران في بغداد و5 كيانات إيرانية، بينها الحرس الثوري، وقياديون في الحزب اللبناني.