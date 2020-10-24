أمريكا .. تسجيل 83010 إصابات بفيروس كورونا فى 24 ساعة

وبلغ الرقم السابق المسجل فى 17 يوليو الماضى، 76842 حالة.
وتشير الارقام المعلنة رسميا، إلى أن المنحنى الوبائى فى البلاد يتجه صعودا، حيث سجلت الخميس أرقاما قياسية وصلت إلى 76195 إصابة، و916 حالة وفاة بالفيروس.
وزاد عدد وفيات مرض كوفيد-19 بنسبة 13% مقارنة مع الأسبوع الماضي، وبلغ فى المتوسط 785 حالة يوميا خلال الأيام السبعة الأخيرة.
وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وسجلت إجمالى إصابات بلغ 8 ملايين و733 ألفا و574 إصابة، بالإضافة إلى إجمالى وفيات بلغ 229139 حالة وفاة بالفيروس.
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