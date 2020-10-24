وفيات كورونا في ألمانيا تتجاوز 10 آلاف حالة

أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا وصول عدد الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" لديها لأكثر من 10 آلاف حالة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

في وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول كثيرة تشهد ارتفاعا مطردا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت المنظمة الصحية المرموقة أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة للغاية، موضحا أن بعض الدول تتجه نحو مسار خطير.

وسبق أن أعلنت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.

وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا أكثر من 8 ملايين و188585 حالة.