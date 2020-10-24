إدارة السلام.. إيفانكا ترامب تعلق على اتفاقية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان

علقت إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

ووصفت في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على إدارة والدها للبلاد بأنها "إدارة السلام"، في إشارة إلى نجاحه في التوسط في إبرام اتفاقات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان.

وأضافت: "لقد نجح الرئيس في الوقت الذي أخفق فيه الكثيرون في الشرق الأوسط".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك امس رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.